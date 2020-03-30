Бизнес, который не пользуется недвижимостью из-за карантина, сможет не платить аренду

Предприниматели, которые не могут из-за карантина пользоваться помещением, освобождаются от уплаты аренды, однако на них могут возлагаются расходы за коммунальные, налоги на имущество и другое

Об этом говорится в законопроекте №3275, направленном на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с коронавирусом.

"После принятия №3220 (" карантинные льготы "- ЭП) получили много комментариев об аренде, поэтому урегулировали этот вопрос.

Арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом за карантина, освобождаются от уплаты арендной платы", - сообщает один из инициаторов законопроекта глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

В законопроекте сообщается, что если из-за карантина арендатор помещения подвергается ограничениям в возможности использовать имущество, размер платы не сможет превышать выплаты арендодателя за землю, налога на имущество (отличное от земельного участка) и стоимости комуслуг в течение карантина.

Эти расходы возлагаются на арендатора, как плата за пользование имуществом за соответствующий период (пропорционально площади аренды), если договором не предусмотрена его самостоятельная уплата этих расходов.

Напомним:

Владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" на период карантина отменяют для предпринимателей арендную плату и платежи за маркетинг.

Экономическая правда