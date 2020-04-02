Трамп надеется, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть.

Об этом пишет Reuters.

Трамп понадеялся на то, что страны в ближайшие несколько дней выработают план действий.

По его мнению, сложившаяся на рынке нефти ситуация очень плохая как для российской, так и для саудовской сторон. "Думаю, они договорятся", — резюмировал он.

Также Трамп пригласил в Белый Дом руководителей нефтяных компаний США для обсуждения проблем на рынке и поиска путей их решения.

Напоминаем:

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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