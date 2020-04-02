Курс гривни к доллару немного снизился

1 апреля спрос и предложение валюты со стороны банков были уравновешены, НБУ не вмешивался в межбанковские торги.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63.

Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Отмечается, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены.

Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.

Экономическая правда