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В Минэнергетики не планируют кадровых изменений в энергосекторе

Суббота, 18 апреля 2020, 11:46
Источник: Минэнерго
Источник: Минэнерго

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не планирует на данный момент кадровых изменений в энергосекторе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По поводу кадровых назначений, Ольга Буславец заявила, что пока не планирует никаких изменений, вместе с тем ожидает активной работы всех структурных подразделений и полного взаимодействия предприятий", – идется в сообщении. 

По ее словам, срочное решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности. Она также рассчитывает на пересмотр предприятиями своих расходов и экономию средств.

"Стабильность работы энергосистемы и обеспечение потребителей электроэнергией – основное наше задание. Кроме того, время предприятиям пересмотреть расходы и включить режим экономии", – отметила и.о. министра.

Напоминаем:

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

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