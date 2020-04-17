Финансовый комитет ВР рассмотрит "антиколомойский" закон 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, состоится заседание Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором рассмотрят закон № 2571-д об урегулировании механизмов банковской деятельности.

Об этом в Facebook сообщил нардеп, заместитель главы Комитета Ярослав Железняк - он обнародовал повестку дня заседания, которое пройдет в режиме видеоконференции.

Железняк отметил, что единственный вопрос повестки дня - закон о банках.

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Напомним:

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Во фракции СН сообщали, что это ускорит рассмотрение "антиколомойского" законопроекта до нескольких часов.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Экономическая правда