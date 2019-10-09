Минэкономики передало Фонду госимущества на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК
Министерство экономики передало на приватизацию в Фонд государственного имущества предприятия Электротяжмаш и Объединенную Горно-Химическую Компанию, которые больше года были в списке на приватизацию.
Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook.
"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. Электротяжмаш и Объединенную Горно-Химическую Компанию. Они год или более были в списке на приватизацию.
Первую придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать дерибанить активы. Вторая - любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, а и от темных персонажей вне власти", - заявил Милованов.
Напомним:
"Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создали через национализацию и объединение Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.
По информации НАБУ, ОГХК продавали сырье по заниженной цене компаниям-посредникам, которые уже по рыночной цене сбывали товар за границу. НАБУ оценила эти убытки на сумму 13 млн долларов.
Как известно, в январе 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. главы ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журилу.
Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.
27 сентября 2019 дело направлено в Высший антикоррупционного суда, назначившего подготовительное заседание на 25 октября.
Экономическая правда
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