Минэкономики передало Фонду госимущества на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК

Министерство экономики передало на приватизацию в Фонд государственного имущества предприятия Электротяжмаш и Объединенную Горно-Химическую Компанию, которые больше года были в списке на приватизацию.

Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. Электротяжмаш и Объединенную Горно-Химическую Компанию. Они год или более были в списке на приватизацию.

Первую придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать дерибанить активы. Вторая - любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, а и от темных персонажей вне власти", - заявил Милованов.

Напомним:

"Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создали через национализацию и объединение Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

По информации НАБУ, ОГХК продавали сырье по заниженной цене компаниям-посредникам, которые уже по рыночной цене сбывали товар за границу. НАБУ оценила эти убытки на сумму 13 млн долларов.

Как известно, в январе 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. главы ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журилу.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

27 сентября 2019 дело направлено в Высший антикоррупционного суда, назначившего подготовительное заседание на 25 октября.

Экономическая правда