Месяц карантина стоит экономике Украины 2,5% ВВП – аналитик

эльдар сарахман

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упадет на 4,5%, если после майских праздников будет полное ослабление карантинных мер и восстановление активности.

Об этом заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий во время онлайн-семинара Cbonds Congress, передает "Интерфакс-Украина".

Каждый последующий месяц карантина будет добавлять 2,5 процентных пункта падения.

"Пока сложно оценивать, как долго продлится карантин, но я предлагаю такую формулу: базовый сценарий - минус 4,5%, плюс каждый месяц минус 2,5 п.п. То есть если карантин продлится до середины июня, то мы получим минус 7%", - сказал Паращий.

Согласно его прогнозу, средний годовой курс составит 27,5 грн за доллар за счет улучшения внешнеторгового баланса страны и денежных трансфертов "заробитчан", которые ежегодно перечисляют в Украину порядка 12 млрд долларов.

Он отметил, что в этом году трансферты "заробитчан" будут меньше, так как многие из них потеряли работу и вернулись в Украину.

Кроме того, важными факторами, которые могут повлиять на курс, Паращий назвал "включение печатного станка НБУ" и другие статьи финансового счета Украины.

По мнению аналитика, о том, что "станок включится", свидетельствует правительственный прогноз инфляции на уровне 11%.

Аналитик пояснил, что источник финансирования около 150 млрд грн дефицита госбюджета в настоящее время остается неопределенным. По его мнению, государство попробует избежать эмиссионного финансирования, возможно, выйдет на рынок евробондов осенью при улучшении конъюнктуры.

Если нет, то придется договариваться с госбанками и Нацбанком, чтобы решили участвовать в финансировании около 100 млрд грн прямо или косвенно, считает Паращий.

Он добавил, что внешнее финансирование со стороны МВФ и других друзей Украины в этом году может составить около 7 млрд долларов при выплатах по внешнему долгу 4,3 млрд долларов.

"Разговоры о дефолте по международным долгам беспочвенны, дефолт только усугубит проблему – дыра в финансировании будет еще больше", – подчеркнул аналитик.

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Напоминаем:

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет. Доходы бюджета уменьшились на 119,7 млрд грн или на 11% и составляют 975,8 млрд грн. Расходы увеличились на 82,4 млрд грн или на 7% до 1 266,4 млрд грн.

Предельный объем дефицита возрастет более чем в три раза до 298,4 млрд грн.