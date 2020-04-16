Эффект кризиса из-за пандемии коронавируса будет ощущаться до 2025 года – МВФ

По оптимистическому сценарию, МВФ прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 3% и рост в 2021 - на 5,8%.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован на вебинаре от "Делойт".

"По базовому сценарию Фонд предполагает, что не только принятые правительствами стран меры по сдерживанию эпидемии окажутся удачными, но также - и усилия по предотвращению широкомасштабных банкротств компаний. Что не будет долговременной потери рабочих мест и масштабных проблем финсектора, в том числе - большого количества проблемных кредитов", - сказал он.

По его словам, вряд ли все верят, что все так и будет, а меры правительств всех стран мира будут эффективными.

"В случае, если все это произойдет в 2020 году, МВФ прогнозирует глобальный рост экономики в 2021 в размере 5,8%. Для многих стран это восстановление будет лишь частичным.

Из-за того, что будет неполное восстановление в 2021 году, совокупные потери мирового ВВП за 2020-2021 годы от пандемии могут составить около 9 трлн долларов. 9 трлн долларов - это больше, чем экономики Японии и ФРГ вместе взятые", - подчеркнул Рашкован.

"Руководство МВФ сказало, что эффект кризиса будет ощущаться до 2025 года, не меньше. И это все по базовому сценарию.

По менее оптимистическому сценарию - если пандемию не удастся сдержать во 2 полугодии 2020 - глобальная экономика может снизиться на 6%. А в случае перехода шока от пандемии на 2021, падение экономики может достичь еще 8%", - подчеркнул он.

Напомним:

МВФ прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 3%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

Экономическая правда