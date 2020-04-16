Комитет отклонил 5 тысяч "антиколомойских" поправок, законопроект передадут в Раду до конца следующей недели 

В таблицу к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" внесено 16 572 поправки, из которых комитет отклонил 4770. Комитет рассчитывает передать парламенту законопроект до конца следующей недели.

Об этом заявил глав комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данила Гегманцев передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день в таблице уже есть, и это окончательное количество, 16572 поправки, из которых на сегодня отклонено 4770 поправок. Возможно, при редактировании таблицы эти цифры изменятся, но разница будет небольшой", - сказал Гетманцев в четверг после внеочередного заседания Рады.

Он отметил, что большинство правок учтены или полностью, или редакционно, а с принятием в целом законопроекта №1043 об изменениях в регламент процедура рассмотрения оставшихся правок и документа в целом значительно упростится.

"Комитет рассмотрит процедуру рассмотрения этого законопроекта, которая, по предложению подкомитета по банковской деятельности, будет упрощенной. То есть мы будем двигаться не от поправки до поправки, а от пункта законопроекта к пункту - таких более 60-ти.

...Поэтому мы полагаем, что рассмотрим его до конца следующей недели и передадим его на рассмотрение парламента", - сказал Гетманцев.

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Напомним:

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Во фракции СН сообщали, что это ускорит рассмотрение "антиколомойского" законопроекта до нескольких часов.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.