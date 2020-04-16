Крупнейший украинский производитель кондитерской продукции Roshen, запустил онлайн-магазин и доставку продукции курьером в Киеве и через "Новую почту" по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас есть три опции доставки - самовывоз (бесплатно), курьером (доступно для Киева, стоимость 59 грн), и через "Новую почту" (доступно по Украине, стоимость 59 грн).

Также возможна доставка через сервис курьерской доставки товаров Glovo из 10 магазинов Киева.

Минимальная сумма заказа для доставки составляет 300 грн.

Напомним:

Крупнейший украинский производитель кондитерской продукции Roshen заявил о падении продаж на 10% в натуральном выражении с начала карантинных мероприятий из-за снижения покупательной способности.

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Экономическая правда