С начала карантина продажи Roshen упали на 10%

Крупнейший украинский производитель кондитерской продукции Roshen заявил о падении продаж на 10% в натуральном выражении с начала карантинных мероприятий из-за снижения покупательной способности.

Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"С началом карантинных мероприятий и мирового экономического кризиса мы наблюдаем спад покупательной способности и, соответственно, спроса на кондитерскую продукцию. Мы уже сегодня имеем падение в 10% в натуральном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация сохранила цены на кондитерскую продукцию на "докарантинном" уровне.

При этом, часть фирменных магазинов продолжают работать в штатном режиме - магазины в ТЦ без отдельного выхода закрыты, другие - работают.

"Пока не планируем сокращать количество работающих фирменных магазинов", - заявили в компании.

В Roshen добавили, что инвестируют средства в борьбу с коронавируса в Украине.

"Roshen взял под опеку более 20 больниц, в шести регионах. Прежде всего, мы планируем обеспечить необходимой защитой медицинских работников, которые непосредственно контактируют с больными и берут на себя основной удар, также планируем профинансировать закупку необходимых медикаментов", - говорится в сообщении.