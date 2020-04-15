Гривня изменила тренд на межбанке и немного ослабла

14 апреля на валютном рынке давление на гривню совершил банк с иностранным капиталом, который "продавил" котировки на малоликвидном рынке приобретением иностранной валюты.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02.

По данным Finance.ua, быстрая скупка доллара по курсам ниже 27 гривен, которую провел один банк-иностранец, быстро изменила расклад сил на межбанке.

НБУ в ситуацию не вмешивался, хотя его выход с продажей доллара мог бы быстро успокоить рынок.

Официальный курс гривны ослаб на 5 копеек, установившись на 15 апреля на уровне 27,09 гривны за доллар.

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24.

Экономическая правда