Все разделы
Укр / Рус

Гривня изменила тренд на межбанке и немного ослабла

Среда, 15 апреля 2020, 09:20
 

14 апреля на валютном рынке давление на гривню совершил банк с иностранным капиталом, который "продавил" котировки на малоликвидном рынке приобретением иностранной валюты.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02.

По данным Finance.ua, быстрая скупка доллара по курсам ниже 27 гривен, которую провел один банк-иностранец, быстро изменила расклад сил на межбанке.

НБУ в ситуацию не вмешивался, хотя его выход с продажей доллара мог бы быстро успокоить рынок.

Официальный курс гривны ослаб на 5 копеек, установившись на 15 апреля на уровне 27,09 гривны за доллар.

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни немного снизился к доллару 14 апреля 2020, 19:20
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 14 апреля 2020, 13:45
Межбанк: НБУ дважды выходил на рынок 14 апреля 2020, 09:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!