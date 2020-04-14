Курс гривни немного снизился к доллару

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 27,09 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,54 гривни за евро (на 14 апреля - 29,53 гривни).

Напоминаем:

14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

14 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24 гривни за доллар.

Экономическая правда