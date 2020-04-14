Курс валют на 14 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,01 - 27,04 гривни;
Евро - 29,52 - 29,55 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,86 - 27,25 гривни. Евро покупают по 29,06 гривни, продают по 29,70 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,18 гривни, евро - 29,29 - 29,44 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.
13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.
13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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