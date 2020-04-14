Курс валют на 14 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01 - 27,04 гривни;

Евро - 29,52 - 29,55 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,86 - 27,25 гривни. Евро покупают по 29,06 гривни, продают по 29,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,18 гривни, евро - 29,29 - 29,44 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда