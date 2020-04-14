Цены на нефть поднимаются во вторник, рынок продолжает оценивать соглашение ОПЕК+, пытаясь понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:55 по Киеву составляет $32,19 за баррель, что на $0,45 (1,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы выросли в цене на 0,8%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,33 (1,47%) - до $22,74 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,5%.

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Напомним:

4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.

Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.