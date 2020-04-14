Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:25 установились на уровне 27,17 - 27,21 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,17 - 27,21 гривни;
Евро - 29,73 - 29,77 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,99 - 27,34 гривни. Евро покупают по 29,20 гривни, продают по 29,77 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,17 - 27,33 гривни, евро - 29,43 - 29,58 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,21 - 27,34 гривни, евро - 29,40 - 29,58 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.
14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.
13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.
13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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