Все разделы
Укр / Рус

"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину

Четверг, 9 апреля 2020, 13:15
 

Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю - это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней.

Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

Смелянский объяснил логистику доставок в отсутствии пассажирских сообщений

"Грузовые самолёты с вашими посылками из Китая летят в Европу (спасибо Почте Латвии и другим Почтам – партнерам), из Европы на самолетах Ан-26 компании Елеров во Львов, где посылки моментально проходят таможню и сортировку и разъезжаются по 15 миллионам почтовых ящиков страны", - объясняет глава оператора.

По словам Смелянского, первый самолет уже завтра привезёт 4.1 тонну посылок.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрпочта Китай

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство запустит оплату "коммуналки" для пенсионеров по телефону 7 апреля 2020, 19:35
В Украине заработает ускоренная почтовая доставка EMS 31 марта 2020, 11:19
"Укрпочта" начнет доставлять лекарства и запустит бесплатную доставку помощи в больницы 24 марта 2020, 11:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!