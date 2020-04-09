"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину
Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю - это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней.
Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
Смелянский объяснил логистику доставок в отсутствии пассажирских сообщений
"Грузовые самолёты с вашими посылками из Китая летят в Европу (спасибо Почте Латвии и другим Почтам – партнерам), из Европы на самолетах Ан-26 компании Елеров во Львов, где посылки моментально проходят таможню и сортировку и разъезжаются по 15 миллионам почтовых ящиков страны", - объясняет глава оператора.
По словам Смелянского, первый самолет уже завтра привезёт 4.1 тонну посылок.
Экономическая правда
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