Говорить о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта в Раде еще рано — Гетманцев

Говорить о дате рассмотрения Верховной Радой необходимого для программы с Международным валютным фондом банковского "антиколомойского" законопроекта 2571-д пока рано.

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрение законопроекта в парламенте - ред.) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

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Напомним:

На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, парламентарии не будут рассматривать "антиколомойский" законопроект.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

Экономическая правда