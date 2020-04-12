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Прогноз Кабмина: сокращение ВВП, рост уровня безработицы и девальвация

Воскресенье, 12 апреля 2020, 17:10
 

В законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвацию гривны.

Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

Правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Прогноз курса на год установлен на уровне 29,5 грн/дол. Предыдущий прогноз - 27 грн/дол.

Инфляция временно ускорится до 8,7% и уже в следующем году должен вернуться к целевым 5%.  В то же время, уже во второй половине этого года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы.

Среди основных причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисами.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет.

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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ВВП Кабмин инфляция девальвация

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