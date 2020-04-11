Комитет утвердил изменения в бюджет на 2020 год

Бюджетный комитет Верховной рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Гончаренко сообщает, что, по сравнению с внесенным Кабмином проектом, утверждены следующие изменения:

- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

- восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

- добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);

- добавлен 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;

- добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка".

Напоминаем:

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет.

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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