"Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку международных отправлений

"Укрпочта" приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не менять тарифы, несмотря на растущие расходы.

Об этом написал написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

По его словам, затраты на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза, однако это не повлияет на цены, а также компания не отменяет действие программы лояльности для экспортеров.

"Все скидки будут сохранены. Эти десятки миллионов гривень - это наш вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, работа которого зависит от стабильной доставки "Укрпочты", - заявил Смелянский.

По его словам, в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине "Укрпочта" планирует ввести другие пути доставки: грузовые рейсы Turkish Airlines 4-5 раз в неделю, транзит с "Элерон" и AirBaltic для отправлений в Европу и США.

Смелянский отметил что на данный момент на территории Украины почти нет остатков не отправленной почты.

"Мы наладили сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. Проблемными остаются направления Австралии и маленьких островных государств", - отметил он.

Напоминаем:

"Укрпочта" планирует в 2020-м году привлечь более 1,6 миллиарда гривен инвестиций ( в 2019-м году было привлечено - 87 миллионов гривен), провести компьютеризацию населенных пунктов, строительство сортировочного центра и ремонт отделений.

Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю - это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней.