Шмыгаль: У нас есть кандидаты на должность министра энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Верховной Раде вскоре представят кандидатов на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.
Об этом Премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова".
"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - обьяснил Денис Шмыгаль.
По его словам, есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.
Напоминаем:
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