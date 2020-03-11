Руководителем министерства энергетики стал экс-менеджер ДТЭК

Кабинет министров назначил Шубина Виталия исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: сообщение на сайте правительственного портала

Детали: До этого Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.

Кроме Шубина, Кабмин также назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Полюховича Юрия и.о. министра образования и науки и Фоменко Светлану и.о. министра культуры, молодежи и спорта.

Соответствующие назначения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.

Таким образом свободных портфелей руководителей министерств больше не осталось.

С 9 октября 2019 года Шубин был первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, когда эту должность занимал Алексей Оржель.

Шубин в 2004—2011 годах работал в департаменте правового обеспечения государственного предприятия Энергорынок, в частности возглавлял юридический отдел этого департамента.

В 2011—2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями DTEK Power Trade, которое входит в холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова. В 2012—2014 годах работал в ДТЭК, в частности возглавлял отдел по сопровождению регуляторных проектов холдинга.

В 2014—2016 годах был руководителем юридического департамента, заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов ООО "Энергетические ресурсы Украины" Дейла Перри и Ярослава Мудрого. Ранее совладельцем компании был также Андрей Фаворов, который сейчас возглавляет интегрированный газовый бизнес группы "Нафтогаз".

В 2017 — 2018 годах Шубин работал директором, директором по совместительству ООО "Арцизская ветровая электростанция", а также возглавлял по совместительству ООО "Измаильская ветровая электростанция", ООО "Килийская ветровая электростанция", ООО "Суворовская ветровая электростанция" в Одесской области.

С февраля 2018 года до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО "Днепр-Бугская ветровая электростанция" в Херсонской области.