В новом бюджете регионам сократят финансирование на 11 миллиардов

Бюджетный комитет Верховной Рады подготовил новую версию изменений в бюджет, сократив поступления в регионы на 10,7 миллиарда.

Об этом сообщает телеграм-канал Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

В сообщении говорится, что такие изменения эквивалентны 44% от объема расходов, но это больше, чем в предыдущей версии изменений (проект закона № 3279 - ЭП), в нем правительство предлагало сократить финансирование местных бюджетов на 16,1 миллиардов (66% - ЭП).

Расходы, которые сократят:

субвенции на развитие ОТГ;

субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи;

стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная громада;

30% средств в субвенции на развитие опорных школ;

часть образовательных субвенций: "Новая украинская школа", обновление проф-тех образования и поддержку молодых учителей.

Остается так называемый "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков в объеме 2.9 млрд.

Также сохраняется Государственный фонд регионального развития. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, теперь забирают часть средств Фонда, которая еще не распределена между регионами (2,6 миллиарда - ЭП).

істочник: Центр анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики

Напоминаем:

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет.

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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