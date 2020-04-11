В новом бюджете регионам сократят финансирование на 11 миллиардов
Бюджетный комитет Верховной Рады подготовил новую версию изменений в бюджет, сократив поступления в регионы на 10,7 миллиарда.
Об этом сообщает телеграм-канал Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.
В сообщении говорится, что такие изменения эквивалентны 44% от объема расходов, но это больше, чем в предыдущей версии изменений (проект закона № 3279 - ЭП), в нем правительство предлагало сократить финансирование местных бюджетов на 16,1 миллиардов (66% - ЭП).
Расходы, которые сократят:
- субвенции на развитие ОТГ;
- субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи;
- стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная громада;
- 30% средств в субвенции на развитие опорных школ;
- часть образовательных субвенций: "Новая украинская школа", обновление проф-тех образования и поддержку молодых учителей.
Остается так называемый "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков в объеме 2.9 млрд.
Также сохраняется Государственный фонд регионального развития. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, теперь забирают часть средств Фонда, которая еще не распределена между регионами (2,6 миллиарда - ЭП).
Напоминаем:
Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет.
30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Читайте также: Украина без "антикризисного" плана: почему Рада провалила голосование за бюджет
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua