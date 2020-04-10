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"ДТЭК" Ахметова рассматривает возможность приостановки работы шахт "Павлоградугля" с 30 тысячами рабочих

Пятница, 10 апреля 2020, 20:47
 

"ДТЭК Энерго", принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь", которая объединяет 10 шахт и дает рабочие места 30 тысячам людей.

Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук  ходе онлайн-дискуссии, передает Интерфакс-Украина.

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность – ред.) остановку крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., – "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", – сказал он.

Напомним:

Как сообщалось, в конце марта "ДТЭК Энерго" проинформировало, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля.

В феврале президент Владимир Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, и готов в случае необходимости, оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом, ДТЭК отказались.

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Ахметов шахты

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