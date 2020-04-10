Нацбанк укрепил гривню на 13 апреля: каким был курс на этой неделе

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 11-13 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро (на 9 апреля - 29,64 гривни).

Курс гривни к доллару на этой неделе finance.ua

Напомним:

Национальный банк с 6 до 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями в первые три дня, в течение которых купил 327,7 млн долл, а продал - 44,5 млн долл.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда