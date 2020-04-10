Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк укрепил гривню на 13 апреля: каким был курс на этой неделе

Пятница, 10 апреля 2020, 20:25
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 11-13 апреля на уровне 27,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро (на 9 апреля - 29,64 гривни).

 
Курс гривни к доллару на этой неделе
finance.ua

Напомним:

Национальный банк с 6 до 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями в первые три дня, в течение которых купил 327,7 млн долл, а продал - 44,5 млн долл.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
За неделю НБУ купил 327 миллионов долларов, а продал 45 миллионов 10 апреля 2020, 19:24
Курс валют на 10 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки 10 апреля 2020, 11:35
Глава "Укргазбанка": оснований для роста курса нет, однако есть непрогнозируемые факторы 8 апреля 2020, 17:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!