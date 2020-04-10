Новости 10 апреля: нефтяные договоренности, падение экспорта, зарплаты госслужащих

О договоренностях в ОПЕК+. Большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

О падении экспорта. В 1 квартале 2020 года объемы экспорта из Украины сократились на 0,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года (падение по сравнению с 4 кварталом 2019-го - 5,5%), импорт сократился на 3,3%.

О зарплатах госслужащих. Подготовленные правительством изменения в госбюджет предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих.

О фонде борьбы с коронавирусом. Фонд борьбы с COVID-19 составит 66 миллиардов гривень, эти средства пойдут на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина.



О счетах "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах свыше 3 миллиардов долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

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Вперед в 90-е НБУ призывают печатать деньги, почему это опасно

Совет НБУ призывает правление Нацбанка напечатать деньги, а потом одолжить их государству и раздать через банки. К чему это может привести?