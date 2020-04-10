В "Нафтогазе" рассказали о миллиардах на счетах, которые помогли в кризис

НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах свыше 3 миллиардов долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев, в ходе онлайн дискуссии, передает Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" за предыдущий период (2019 год - ред.) принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более 3 млрд дол, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", - сказал он.

По его словам, эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленными, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.

В то же время глава НАК отметил, что сложившаяся на сегодня ценовая конъюнктура на газ и нефть ставит серьезный вызов перед добывающей отраслью, ухудшая экономику этого бизнеса и экономическую целесообразность добычи.

Коболев считает, что накопленные НАК резервы и запас прочности необходимо грамотно расходовать, вкладывая их в геологоразведку и подготовку ресурсной базы для увеличения добычи в будущем, когда цены на энергоресурсы выйдут из существующего пике

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" готовит дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 миллиарда долларов.

1 апреля Андрей Фаворов оставил пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины".

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