Топ-менеджер "Нафтогаза" уходит с должности

Андрей Фаворов оставляет пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Также Фаворов временно прекращает осуществлять полномочия генерального директора АО "Укргазвыдобування".

Отмечается, что кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нафтогаз".

Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

"Действие ПСО прекращается, а затем "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас идет их формирование", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, под руководством Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы.

"Благодаря этой работе Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет. Это усилило позицию Нафтогаза в переговорах с Газпромом по транзиту, которые завершились успешно для страны", - говорится в сообщении.

Временно замещать должность генерального директора АО "Укргазвыдобування" будет Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.

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Экономическая правда