Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
1 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:25 установились на уровне 27,68 - 27,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,68 - 27,73 гривни;
Евро - 30,29 - 30,35 гривни;
На наличном рынке котировки гривнт к доллару составляют 27,69 - 27,91 гривни. Евро покупают по 29,93 гривни, продают по 30,76 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,86 гривни, евро - 30,12 - 30,27 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,75 - 28,02 гривни, евро - 30,07 - 30,36 гривни.
Напомним:
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.
31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.
31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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