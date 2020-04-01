Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

1 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:25 установились на уровне 27,68 - 27,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,73 гривни;

Евро - 30,29 - 30,35 гривни;

На наличном рынке котировки гривнт к доллару составляют 27,69 - 27,91 гривни. Евро покупают по 29,93 гривни, продают по 30,76 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,86 гривни, евро - 30,12 - 30,27 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,75 - 28,02 гривни, евро - 30,07 - 30,36 гривни.

Напомним:

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

Экономическая правда