Международное энергетическое агентство ожидает снижения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижения спроса на нефть на 90 тысяч баррелей в сутки по базовому сценарию и на 730 тысяч - по пессимистическому, падение спроса случится впервые с 2009 года.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что агентство связывает это с эпидемией коронавируса COVID-19.

По данным МЭА, в первом квартале спрос на нефть упал на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Как подчеркивает агентство, ближайшие перспективы рынка нефти в конечном итоге будут зависеть от того, насколько быстро правительства стран будут принимать меры по сдерживанию вспышки коронавируса.

Напомним:

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Отмечается, что из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не могут.

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.