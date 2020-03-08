Более 750 тысяч водителей получили права в приложении "Дія"

Мобильное приложение Дія скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дію уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", — рассказал он.

Он добавил, что сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.

"На сегодня конверсия по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", — написал Федоров.

Министр выразил надежду, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

Напоминаем:

Приложение государственных онлайн-услуг "Дія" презентовала сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.

На 19 февраля почти 1,5 миллиона украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія".

6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

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