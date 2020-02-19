Приложение "Дія" лидирует в App Store и Play Market
Почти 1,5 миллиона украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія".
Источник: Facebook-страница приложения
Дословно: "Почти 1,5 млн скачиваний - это не шутка. Скоро заведем Tik Tok, чтобы денсить на радостях, как дети. Кстати, и Tik Tok мы опережаем. Приложение государственных услуг "Дія" лидирует в App Store (Украина) и возглавляет Play Market (Украина)".
Детали: 1,18 млн авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки), 1,46 млн уникальных пользователей (те, кто загрузили приложение без прохождения авторизации).
Среди уникальных: 940 тыс пользователей Android и 512 тыс пользователей iOS
Напоминаем:
6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.
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