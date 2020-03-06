Трамп подписал законопроект о выделении 8,3 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета на распространение коронавируса нового типа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Подписанный Трампом законопроект предполагает экстренные расходы бюджета в размере 7,8 млрд дол, помимо этих расходов, разрешается использование для борьбы с эпидемией 500 млн дол из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.

Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит 8,3 млрд дол.

"Это непредвиденная проблема, - отметил Трамп после подписания законопроекта. - Она пришла из ниоткуда".

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло двухсот при 14 случаях летального исхода.

Напомним:

Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП.

В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%.

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