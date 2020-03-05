22 тысячи украинских семей установили домашние солнечные электростанции

Почти 22 тысячи домохозяйств в Украине используют "чистую" электроэнергию, инвестировав около 450 млн евро в солнечные панели.

Об этом сообщает управление коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

Отмечается, что общая мощность солнечных электростанций, установленных домохозяйствами, составляет более 553 МВт.

Наибольшее количество солнечных панелей среди частных домохозяйств насчитывается в Днепропетровской области - более 2700. В Тернопольской области этот показатель составляет более 2000, в Киевской - почти 1800.

В ведомстве отмечают, что спрос украинских домохозяйств на современные "чистые" технологии стремительно растет ежегодно:

"Так, почти 15 тыс семей перешли на "чистую" электроэнергию именно в 2019 году. Для сравнения, еще в 2014 году насчитывалось всего около 20 таких семей".

Отмечается, что установка домашних солнечных электростанций положительно влияет на развитие малой энергогенерации в Украине, ведь такие установки небольшой мощности разветвленные по всей территории государства.

Среди преимуществ, которые получают украинские семьи от установки солнечных панелей, Госэнергоэффективности называет следующие:

Экономия на счетах за электроэнергию;

Самостоятельное обеспечение собственных потребностей в энергии;

Повышение энергосбережения;

Рост мотивации использовать энергоэффективную бытовую технику.

Напомним

27 февраля Минекоенерго предложило инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) более жесткий сценарий решения проблемы высокой стоимости "зеленого" тарифа.

Для солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию после 2017 года, предполагается добровольное реструктуризация в виде снижения тарифа от 15% до 25% в зависимости от мощности станции.

При этом предлагается продление срока выплат на пять лет.

В январе 2020-го "Укрэнерго" заявляло, что не может сделать выплаты домохозяйствам по "зеленому" тарифу за проблем в регуляторных правилах энергосистемы.

В конце 2019 более 30 производителей альтернативной энергетики подписали открытое коллективное обращение к председателю парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса и тогдашнего министра энергетики Алексея Оржеля с требованием изменить законопроект, который готовится правительством, об альтернативных источниках энергии.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил о необходимости снижения "зеленых" тарифов, которые, по его мнению, являются слишком высокими и нерыночными. С компаниями, которые имеют действующие контракты на получение этих тарифов, он пообещал "общаться".

Роман Скляров, ЭП