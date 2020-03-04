Таможня запустила портал с открытыми данными: уже доступна статистика по жалобам

Государственная таможенная служба запустила онлайн-портал с открытыми обезличенными данными таможенной базы, пока доступна информация по жалобам на таможню по регионам.

Об этом сообщает глава ГТС Максим Нефьодов.

"Сегодня запустили первый элемент будущего прекрасного модуля бизнес-аналитики. Рада приняла закон, который позволяет нам открывать обезличенные данные, поэтому хотим изложить в понятной и красивой форме всю информацию по таможенной базы.

Это не только открытость и подотчетность, но и инструмент управления для команды Новой таможни", - пишет Нефьодов

Отмечается, что на первом этапе будет доступа информация по системе жалоб, которую ведомство запустило прошлого года.

Сейчас на портале есть такая информация:

- на работу какого региона жалуются больше всего;

- сколько времени уходит на обработку жалоб;

- насколько пользователи услуг удовлетворены результатом рассмотрения жалоб.

"Используя различные фильтры - дата, код таможни, пункт пропуска, статус рассмотрения жалобы - можно быстро все увидеть, никого не надо спрашивать", - резюмирует глава ГТС.

Напомним:

Центральный аппарат Государственной таможенной службы обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены примерно на 40%, процесс продолжается.

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Экономическая правда