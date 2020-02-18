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На таможнях обновили до 40% всех руководителей, процесс продолжается — Нефьодов

Вторник, 18 февраля 2020, 13:29
 

Центральный аппарат Государственной таможенной службы обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены примерно на 40%, процесс продолжается.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены где-то примерно на 40%. Этот процесс продолжается", - сказал он.

По его словам, сейчас ГМС пытается уволить еще около 500 таможенников - работников таможенного направления ГМС.

Нефьодов добавил, что до конца 2020 года на таможне проведут переаттестацию, после которой планируют поднять зарплаты добродетельным работникам, а тех, кто не пройдет переаттестации, будут постепенно увольнять.

Также глава ГТС рассказал, что хочет поднять уровень зарплат таможенникам.

"Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла до конца года около 15-18 тысяч гривен "на руки". Сейчас это около 8 тысяч гривен", - сказал он.

Напомним:

Президент Володимр Зеленский подписал закон, который предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц.

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таможня

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