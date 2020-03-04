Две трети: Рада продолжает рассматривать "земельные" правки, на фоне смены правительства
Парламент по состоянию на день 4 марта рассмотрел 2516 поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель.
Об этом сообщает сайт Рады.
Сегодня в 16:00 начнется внеочередное заседание парламента инициированое президентом Владимиром Зеленский.
Ожидается голосование об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и ряд кадровых решений по министерствам.
За вчерашний день депутаты рассмотрели 353 поправки и остановились на 2287-й.
В целом по результатам голосования двух пленарных недель была принята только одна правка с 4018 поданных.
Напомним:
5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.
13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.
Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).
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Экономическая правда
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