Две трети: Рада продолжает рассматривать "земельные" правки, на фоне смены правительства

Парламент по состоянию на день 4 марта рассмотрел 2516 поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель.

Об этом сообщает сайт Рады.

Сегодня в 16:00 начнется внеочередное заседание парламента инициированое президентом Владимиром Зеленский.

Ожидается голосование об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и ряд кадровых решений по министерствам.

За вчерашний день депутаты рассмотрели 353 поправки и остановились на 2287-й.

В целом по результатам голосования двух пленарных недель была принята только одна правка с 4018 поданных.

Напомним:

5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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