Второй ТРЦ в Киеве отменил арендную плату для арендаторов

Управляющая компания торгово-развлекательного центра Ocean Plaza приняла решение отменить начисление арендных платежей неработающим арендаторам на период карантина в стране.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор Ocean Plaza Дарья Завадская.

"Управляющая компания "Киев Молл Менеджмент" приняла решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 по 31 марта 2020 года для арендаторов ТРЦ Ocean Plaza, которые в связи с введением карантина закрыты", - заявила Завадская.

Решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ.

В частности, речь идет о продуктовых, хозяйственных магазинах (отделы), аптеках, заведениях общественного питания и пр.

О пересмотре условий на последующие периоды компания сообщит дополнительно.

Напоминаем:

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий 5 декабря 2019 года подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Антимонопольный комитет в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций Ocean Plaza Project (Кипр).

Ранее стало известно, что владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" на период карантина отменяют из предпринимателей арендную плату и платежи за маркетинг.

Согласно решению Верховной Рады, предприниматели, которые не могут из-за карантина пользоваться помещением, освобождаются от уплаты аренды.