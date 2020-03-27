Собственники ТРЦ "Дрим Таун" отменили арендную плату на время карантина

Владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" на период карантина отменяют из предпринимателей арендную плату и платежи за маркетинг.

Об этом сообщает совладелец киевского ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский.

"События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно. Поэтому, не дожидаясь властей, предлагаем:

Мы не будем начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых). Вы оплачиваете только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества – OPEX и коммунальные, а это небольшой платеж", - пишет Корогодский.

Он также предлагает арендаторам, заключить дополнительное соглашение с "Дрим Таун", чтобы владельцы ТРЦ имели юридическое основание не начислять им арендную плату.

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Экономическая правда