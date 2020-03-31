Курс валют на 31 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,65 - 27,70 гривни;
Евро - 30,45 - 30,50 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,74 - 28,37 гривни. Евро покупают по 30,24 гривни, продают по 31,17 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,06 - 28,27 гривни, евро - 30,48 - 30,94 гривни.
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Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 31 марта на уровне 28,06 гривни за доллар.
Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался на отметке 28 гривень за доллар.
30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.
30 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,12 гривни за доллар.
Экономическая правда
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