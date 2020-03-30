Курс валют на 30 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

30 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,08 - 28,15 гривни;

Евро - 31,08 - 31,15 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,00 - 28,60 гривни. Евро покупают по 30,58 гривни, продают по 31,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 - 28,45 гривни, евро - 30,72 - 31,29 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 марта на уровне 28,18 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,90 гривни (27 марта - 30,86 гривни).

Знать больше: Капля валерианы от НБУ: Что происходит с банками и курсом гривни

Экономическая правда