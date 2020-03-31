Как голосование в Раде повлияло на межбанк

30 марта на межбанке доллар с утренних 28,07 - 28,15 просел до 28,08-28,13 до завершения сессии.

Как сообщает Finance.ua, утром спрос на валюту периодически был ниже предложения, что позволило гривне потеснить доллар в первый час сессии с начальных 28,07 - 28,15 гривен до 28,07 - 28,12 к 11:00.

Однако на обед дилеры ушли при уровне котировок 28,05 - 28,09.

"После обеда все внимание бизнеса было приковано к ситуации в Верховной Раде, и курс на отдельных соглашениях сначала немного вырос до 28,06 - 28,095 на 15:00, а затем постепенно вырос до 28,08 - 28,13 к завершению сессии", - говорится в сообщении.

Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался на отметке 28 гривен за доллар.

В НБУ подчеркнули, что ажиотажного спроса на валюту со стороны населения также не наблюдается.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 31 марта на уровне 28,06 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,96 гривни (на 30 марта - 30,90 гривни).

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Напомним:

30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

30 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,12 гривни за доллар.

Экономическая правда