Нацбанк снова обошелся без поддержки гривни на межбанковском рынке
Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался на отметке 28 гривень за доллар.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 гривен за доллар. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", - говорится в сообщении.
Также в Нацбанке отмечают, что ажиотажного спроса на валюту со стороны населения также не наблюдается.
"В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков.
Постепенно удовлетворяется также отложенный спрос на наличный доллар, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса", - резюмируют в НБУ.
Напомним:
Нацбанк провел операцию по обмену наличного доллара на безналичный - банкам передали 180 млн долларов наличными.
Экономическая правда
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