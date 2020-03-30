Нацбанк снова обошелся без поддержки гривни на межбанковском рынке

Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался на отметке 28 гривень за доллар.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 гривен за доллар. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке отмечают, что ажиотажного спроса на валюту со стороны населения также не наблюдается.

"В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков.

Постепенно удовлетворяется также отложенный спрос на наличный доллар, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса", - резюмируют в НБУ.

Напомним:

Нацбанк провел операцию по обмену наличного доллара на безналичный - банкам передали 180 млн долларов наличными.

30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

Экономическая правда