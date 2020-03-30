Рада вернулась к рассмотрению земельной реформы, осталось около 700 поправок

Верховная Рада на третьем внеочередном заседании 30 марта вернулась к рассмотрению поправок к законопроекту о введении в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

На 17:40 пройдено 3345 поправок с 4018.

Отметим, что открытие рынка земли является одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Другим требованием является принятие "антиколомойского" законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который днем депутаты поддержали в первом чтении.

На последнем заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект.

Основные изменения таковы:

В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась - вопрос будет решен на референдуме.

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Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Экономическая правда