Курс валют на 3 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
3 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,88 - 24,91 гривни;
Евро - 27,61 - 27,65 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,67 - 24,95 гривни. Евро покупают по 26,29 гривни, продают по 27,78 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,73 - 24,88 гривни, евро - 27,50 - 27,59 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 3 марта на уровне 24,81 гривни за доллар.
2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.
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