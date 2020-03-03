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Курс валют на 3 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 3 марта 2020, 11:27
 

3 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,88 - 24,91 гривни;

Евро - 27,61 - 27,65 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,67 - 24,95 гривни. Евро покупают по 26,29 гривни, продают по 27,78 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,73 - 24,88 гривни, евро - 27,50 - 27,59 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 3 марта на уровне 24,81 гривни за доллар.

2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.

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межбанк

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