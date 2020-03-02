Официальный курс: евро быстро растет, доллар приближается к 25 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 3 марта на уровне 24,81 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,60 (на 29 февраля - 26,98 гривни).

Напоминаем:



2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.

2 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,69 - 24,72 гривни за доллар.

Экономическая правда