Официальный курс: евро быстро растет, доллар приближается к 25
Понедельник, 2 марта 2020, 19:55
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 3 марта на уровне 24,81 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,60 (на 29 февраля - 26,98 гривни).
Напоминаем:
2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.
2 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,69 - 24,72 гривни за доллар.
Экономическая правда
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