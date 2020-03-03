Торги на межбанке закрылись повышением доллара

2 марта торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,69/24,72 и закрылись на отметке 24,87/24,89.

Как сообщает Finance.ua состоянию на 11:30 курсы доллара на межбанке оказались на отметке 24,78/24,81.

Около 12:20 доллар, выйдя в реальную сферу, повысился до 24,83/24,85.

К 14:00 доллар не изменил своего расположения. По состоянию на 14:30 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 24,87/24,89

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились также на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 3 марта на уровне 24,81 гривни за доллар. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,60 (на 29 февраля - 26,98 гривни).

Экономическая правда