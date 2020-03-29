Кабмин пересмотрел государственный бюджет: инфраструктурные и оборонно-промышленные расходы остаются

В пересмотренном государственном бюджете остается неизменным финансирование строительства и ремонта дорог, а также реформы оборонно-промышленного комплекса

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль на своей официальной странице в Facebook

В предложенном проекте Госбюджета на нужды Министерства образования и науки предусмотрено 126 млрд грн. "То есть, уменьшение составляет лишь 4%, и существенно не затронет важнейшие государственные программы", - отметил Шмыгаль.

Правительство планирует сохранить финансирование в полном объеме для аграриев и фермеров. Поддержка сельхозтоваропроизводителей составит в этом году 4 млрд.

Кабмин продолжает финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. Расходы на новейшие технологии и наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции сохранен на уровне 2,5 млрд.

"Предлагаем сохранить почти на 100% финансирование строительства и ремонта дорог в Украине. На развитие сети автомобильных дорог – 37,3 млрд грн, на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланировано 21,8 млрд", - отметил премьер министр.

Правительство сохранило 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. "Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также – сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд грн - ЭП)", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, при этом в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование

Кабмин полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного сектора в размере 4 млрд грн, несмотря на сокращение бюджета для борьбы с распространением коронавируса.

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

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