Кабмин сохранит предусмотренную в бюджете поддержку аграриев на 4 миллиарда — уполномоченный Зеленского

Кабмин полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного сектора в размере 4 млрд грн, несмотря на сокращение бюджета для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко.

"Президент Владимир Зеленский понимает, что аграрии - это экономическая основа Украины, особенно в такие сложные времена. Власть сохранила все 4 миллиарда, изначально запланированные для программ аграрного сектора", - сказал Лещенко.

По его словам, сохраняется 2,2 млрд грн на поддержку развития животноводства, переработки с/х продукции и дешевые кредиты аграриям.

В частности, 1 млрд грн пойдет на развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции и 1,2 млрд грн - на финансовую поддержку мероприятий в АПК путем удешевления кредитов.

Кроме этого, 240 млн грн выделят на Фонд частичного гарантирования кредитов.

"Остальное финансирование пойдет на частичную компенсацию сельхозтехники и оборудования, страховку, растениеводство и другие потребности сектора.

Такие шаги позволят, несмотря на мировой кризис, обеспечить продовольственную безопасность страны, а также сохранить АПК главным локомотивом экономики Украины", - добавил уполномоченный Зеленского.

По его словам, в ближайшее время будут внесены изменения в базовые аспекты реализации земельной реформы.\

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращения расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмены поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.